Олимпиада 2026

Вице-президент ISU оценил судейство на командном турнире по фигурному катанию на ОИ-2026

Вице-президент ISU оценил судейство на командном турнире по фигурному катанию на ОИ-2026
Комментарии

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказался о результатах командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2026.

«У меня нет оснований обвинять судей в плохом судействе. Навскидку всё было в пределах терпимости. Детально оценивать невозможно — для этого нужно гораздо больше информации. В этой ситуации выиграла команда Америки — значит, она выиграла. Почему я должен ставить это под сомнение? Да, было близко, но это спорт: кто-то будет первым, кто-то — вторым», — приводит слова Лакерника «Советский спорт».

Отметим, что в командном турнире победу одержала сборная США, набравшая 69 баллов. За ней расположились сборные Японии (68) и Италии (60).

