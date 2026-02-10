Скидки
Санный спорт. Женщины. Одиночки. Заезд 3 и 4
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Олимпиада 2026

Спринт с участием Савелия Коростелёва на Олимпиаде 2026 10 февраля: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Спринт с участием Савелия Коростелёва на Олимпиаде-2026: во сколько начало, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 10 февраля, в Валь-ди-Фьемме (Италия) сильнейшие лыжники мира поборются за награды в личном спринте классическим стилем в рамках Олимпийских игр – 2026. Квалификация соревнований начнётся в 11:55 мск, финал назначен на 15:25 мск.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Квалификация
10 февраля 2026, вторник. 11:55 МСК
Не началось
В прямом эфире спринт с участием Савелия Коростелёва на Олимпиаде-2026 покажет платформа Okko.

В соревнованиях примет участие обладатель Кубка России – 2024/2025, 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв. Он выйдет на старт пролога под 38-м номером.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Личный спринт, классический стиль. Стартовый лист пролога (частично). Мужчины

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия).
3. Ришар Жув (Франция).
8. Бен Огден (США).
11. Альвар Мюльбак (Швеция).
17. Гус Шумахер (США).
18. Жуль Шаппа (Франция).
22. Валерио Гронд (Швейцария).
24. Йоханнес Клебо (Норвегия).
26. Эрик Вальнес (Норвегия).
28. Эдвин Ангер (Швеция).
29. Люка Шанава (Франция).
30. Федерико Пеллегрино (Италия).
38. Савелий Коростелёв (Россия).

Календарь Олимпиады-2026
Судьбу Коростелёва в олимпийском скиатлоне решили судьи. Медаль была так близко!
