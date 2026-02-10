Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Олимпиада 2026, Лыжные гонки, спринт (мужчины) — смотреть онлайн, где покажут прямую трансляцию, классический стиль, финал

Финал мужского спринта на Олимпиаде-2026: смотреть онлайн, где покажут прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 10 февраля, в Валь-ди-Фьемме (Италия) сильнейшие лыжники мира поборются за награды в личном спринте классическим стилем в рамках Олимпийских игр – 2026. Финал соревнований назначен на 15:25 мск.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Финал
10 февраля 2026, вторник. 15:25 МСК
Не началось
В прямом эфире финал мужского спринта в лыжных гонках на Олимпиаде-2026 покажет платформа Okko.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Личный спринт, классический стиль. Стартовый лист пролога (частично). Мужчины

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия).
3. Ришар Жув (Франция).
8. Бен Огден (США).
11. Альвар Мюльбак (Швеция).
17. Гус Шумахер (США).
18. Жуль Шаппа (Франция).
22. Валерио Гронд (Швейцария).
24. Йоханнес Клебо (Норвегия).
26. Эрик Вальнес (Норвегия).
28. Эдвин Ангер (Швеция).
29. Люка Шанава (Франция).
30. Федерико Пеллегрино (Италия).
38. Савелий Коростелёв (Россия).

