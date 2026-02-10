Лыжные гонки, Олимпиада 2026 в Милане — расписание дня на 10 февраля 2026 года

Сегодня, 10 февраля, продолжатся соревнования по лыжным гонкам на Олимпийских играх — 2026 в Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Расписание соревнований на 10 февраля (время московское):

11:15. Спринт, классический стиль, женщины. Квалификация.

11:55. Спринт, классический стиль, мужчины. Квалификация.

13:45. Спринт, классический стиль, женщины. Старт забегов на выбывание.

14:15. Спринт, классический стиль, мужчины. Старт забегов на выбывание.

15:13. Спринт, классический стиль, женщины. Финал.

15:25. Спринт, классический стиль, мужчины. Финал.

В борьбе за медали примут участие россиянине Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. В прямом эфире гонки покажет платформа Okko.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.