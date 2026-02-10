Американский фигурист Наумов оценил присутствие Гуменника на Олимпиаде-2026

Американский фигурист Максим Наумов высказался о россиянине Петре Гуменнике. Спортсмены выступают на Олимпийских играх — 2026 в мужском одиночном катании.

«Он же был в Таллине в 2020-м? Выиграл бронзу? Да, как раз в тот год и выступала вместе наша нынешняя сборная США — Малинин, Торгашев, Наумов. Прокаты особо не видел, не было времени. Но супер, что он тут. Я рад соревноваться и выступать на одном льду со всеми спортсменами — с Петей, со Стивеном Гоголевым, с Никой Эгадзе», — сказал Наумов в интервью Sport24.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.