Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Лыжные гонки. Женщины / Мужчины. Спринт. Классика. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Американский фигурист Наумов оценил присутствие Гуменника на Олимпиаде-2026

Американский фигурист Наумов оценил присутствие Гуменника на Олимпиаде-2026
Комментарии

Американский фигурист Максим Наумов высказался о россиянине Петре Гуменнике. Спортсмены выступают на Олимпийских играх — 2026 в мужском одиночном катании.

«Он же был в Таллине в 2020-м? Выиграл бронзу? Да, как раз в тот год и выступала вместе наша нынешняя сборная США — Малинин, Торгашев, Наумов. Прокаты особо не видел, не было времени. Но супер, что он тут. Я рад соревноваться и выступать на одном льду со всеми спортсменами — с Петей, со Стивеном Гоголевым, с Никой Эгадзе», — сказал Наумов в интервью Sport24.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Материалы по теме
Расписание четвёртого дня Олимпиады-2026. Гуменник выходит удивлять и побеждать!
Расписание четвёртого дня Олимпиады-2026. Гуменник выходит удивлять и побеждать!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android