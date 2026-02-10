Биатлон, Олимпиада-2026 в Милане — расписание дня на 10 февраля 2026 года

Сегодня, 10 февраля, продолжатся соревнования по биатлону на Олимпийских играх — 2026 в Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.
Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Расписание соревнований на 10 февраля (время московское):
- 15:30. Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км. Четыре огневых рубежа.
В прямом эфире гонку покажет платформа Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию данных соревнований.
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Международный союз биатлонистов (IBU) россиян до международных соревнований не допустил.