Сизерон и Фурнье Бодри обошли американский дуэт Чок/Бэйтс в ритм-танце на Олимпиаде-2026

Действующие чемпионы Европы французский дуэт Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон стали лучшими в ритм-танце на Олимпийских играх – 2026, которые проходят в Италии. Судьи оценили их прокат в 90,18 балла. Они обошли своих основных конкурентов в борьбе за золото ОИ — трёхкратных чемпионов мира, американцев Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса, однако преимущество составляет менее балла (0,36).

Фигурное катание. Олимпиада-2026. Танцы на льду. Положение после ритм-танца:

Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) – 90,18 балла. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 89,72 балла Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 86,18 балла.

Свои произвольные танцы на Олимпиаде-2026 спортсмены представят 11 февраля. Тогда и будут разыграны медали.