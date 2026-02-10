Скидки
Лыжные гонки. Женщины / Мужчины. Спринт. Классика. Финал
13:45 Мск
Фигурное катание, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 9 февраля 2026 года

Комментарии

9 февраля прошли состязания по фигурному катанию в танцах на льду на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). В рамках соревновательного дня фигуристы выступили в ритм-танце. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Танцы на льду. Ритм-танец
09 февраля 2026, понедельник. 21:20 МСК
Окончено
1
Франция
2
США
3
Канада

Фигурное катание. Олимпиада-2026. Танцы на льду. Положение после ритм-танца:

Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) – 90,18 балла;
Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 89,72 балла;
Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 86,18 балла.

Свои произвольные танцы на Олимпиаде-2026 спортсмены представят 11 февраля. Тогда и будут разыграны медали.

Олимпиада-2026 завершится 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград.

Комментарии
