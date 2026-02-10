Скидки
Лыжные гонки. Женщины / Мужчины. Спринт. Классика. Финал
13:45 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги шестого дня, 9 февраля

Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги шестого дня
Комментарии

9 февраля завершился шестой соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. Спортсмены разыграли восемь комплектов наград в семи различных видах спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Олимпиада-2026. Результаты на 9 февраля

Горнолыжный спорт
Мужчины. Комбинация. Команды. Финал (слалом)

1. Франьо фон Алльмен/Тенги Неф (Швейцария) — 2.44,04 (1.52,22 + 51,82).
2. Марко Одерматт/Лоик Мейар (Швейцария) — 2.45,03 (1.52,08 + 52,95).
2. Винсент Крихмайр/Мануэль Феллер (Австрия) — 2.45,03 (1.53,05 + 51,98).

Мужчины. Комбинация. Команды. Скоростной спуск

1. Джованни Франдзони/Алекс Винатцер (Италия) — 1.51,80.
2. Алексис Монне/Даниэль Юле (Швейцария) — 1.51,97.
3. Марко Одерматт/Лоик Мейар (Швейцария) — 1.52,08.

Конькобежный спорт
Женщины. 1000 м. Финал

1. Ютта Лердам (Нидерланды) — 1.12,31 (OR).
2. Фемке Кок (Нидерланды) — 1.12,59.
3. Михо Такаги (Япония) — 1.13,95.

Прыжки с трамплина
Мужчины. Средний трамплин К-98 — финальный раунд

1. Филипп Раймунд (Германия) — 274.1.
2. Кацпер Томасяк (Польша) — 270.7.
3. Рэн Никайдо (Япония) — 266.0.
3. Грегор Дешванден (Швейцария) — 266.0.

Санный спорт
Женщины. Одиночки. Заезд 1

1. Мерле Фребель (Германия) — 52,590.
2. Юлия Таубиц (Германия) — 52,638.
3. Верена Хофер (Италия) — 52,861.
...
13. Дарья Олесик (Россия) — 53,289.

Женщины. Одиночки. Заезд 2

1. Юлия Таубиц (Германия) — 1.45,188 (52,638 + 52,550).
2. Мерле Фребель (Германия) — 1.45,249 (52,590 + 52,659).
3. Элина Ева Витола (Латвия) — 1.45,683 (52,878 + 52,805).
...
14. Дарья Олесик (Россия) — 1.46,651 (53,289 + 53,362).

Сноуборд
Женщины. Биг-эйр. Финал

1. Кокомо Мурасе (Япония) — 179.00.
2. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) — 172.25.
3. Ён Ю Сён (Южная Корея) — 171.00.

Фристайл
Женщины. Слоупстайл. Финал

1. Матильда Гремо (Швейцария) — 86.96.
2. Элин Гу (Китай) — 86.58.
3. Меган Олдхэм (Канада) — 76.46.

Кёрлинг

Микст. 13-й тур:

Швейцария — Канада — 4:8;
США — Италия — 6:7;
Норвегия — Южная Корея — 8:5;
Чехия — Эстония — 8:4.

Микст. 1/2 финала:

Великобритания — Швеция — 3:9;
Италия — США — 8:9.

Фигурное катание

Танцы на льду. Ритм-танец.

1. Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) — 90.18.

2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 89.72.

3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 86.18.

Командные соревнования. Итоги

1. США — 69.
2. Япония — 68.
3. Италия — 60.

Хоккей

Женщины:

Группа B. Япония – Италия – 2:3;
Группа B. Германия – Франция – 2:1 (ОТ);
Группа А. Швейцария – США – 0:5;
Группа А. Канада – Чехия – 5:1.

Календарь Олимпийских игр-2026
