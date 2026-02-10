Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги шестого дня

9 февраля завершился шестой соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. Спортсмены разыграли восемь комплектов наград в семи различных видах спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Олимпиада-2026. Результаты на 9 февраля

Горнолыжный спорт

Мужчины. Комбинация. Команды. Финал (слалом)

1. Франьо фон Алльмен/Тенги Неф (Швейцария) — 2.44,04 (1.52,22 + 51,82).

2. Марко Одерматт/Лоик Мейар (Швейцария) — 2.45,03 (1.52,08 + 52,95).

2. Винсент Крихмайр/Мануэль Феллер (Австрия) — 2.45,03 (1.53,05 + 51,98).

Мужчины. Комбинация. Команды. Скоростной спуск

1. Джованни Франдзони/Алекс Винатцер (Италия) — 1.51,80.

2. Алексис Монне/Даниэль Юле (Швейцария) — 1.51,97.

3. Марко Одерматт/Лоик Мейар (Швейцария) — 1.52,08.

Конькобежный спорт

Женщины. 1000 м. Финал

1. Ютта Лердам (Нидерланды) — 1.12,31 (OR).

2. Фемке Кок (Нидерланды) — 1.12,59.

3. Михо Такаги (Япония) — 1.13,95.

Прыжки с трамплина

Мужчины. Средний трамплин К-98 — финальный раунд

1. Филипп Раймунд (Германия) — 274.1.

2. Кацпер Томасяк (Польша) — 270.7.

3. Рэн Никайдо (Япония) — 266.0.

3. Грегор Дешванден (Швейцария) — 266.0.

Санный спорт

Женщины. Одиночки. Заезд 1

1. Мерле Фребель (Германия) — 52,590.

2. Юлия Таубиц (Германия) — 52,638.

3. Верена Хофер (Италия) — 52,861.

...

13. Дарья Олесик (Россия) — 53,289.

Женщины. Одиночки. Заезд 2

1. Юлия Таубиц (Германия) — 1.45,188 (52,638 + 52,550).

2. Мерле Фребель (Германия) — 1.45,249 (52,590 + 52,659).

3. Элина Ева Витола (Латвия) — 1.45,683 (52,878 + 52,805).

...

14. Дарья Олесик (Россия) — 1.46,651 (53,289 + 53,362).

Сноуборд

Женщины. Биг-эйр. Финал

1. Кокомо Мурасе (Япония) — 179.00.

2. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) — 172.25.

3. Ён Ю Сён (Южная Корея) — 171.00.

Фристайл

Женщины. Слоупстайл. Финал

1. Матильда Гремо (Швейцария) — 86.96.

2. Элин Гу (Китай) — 86.58.

3. Меган Олдхэм (Канада) — 76.46.

Кёрлинг

Микст. 13-й тур:

Швейцария — Канада — 4:8;

США — Италия — 6:7;

Норвегия — Южная Корея — 8:5;

Чехия — Эстония — 8:4.

Микст. 1/2 финала:

Великобритания — Швеция — 3:9;

Италия — США — 8:9.

Фигурное катание

Танцы на льду. Ритм-танец.

1. Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) — 90.18.

2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 89.72.

3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 86.18.

Командные соревнования. Итоги

1. США — 69.

2. Япония — 68.

3. Италия — 60.

Хоккей

Женщины:

Группа B. Япония – Италия – 2:3;

Группа B. Германия – Франция – 2:1 (ОТ);

Группа А. Швейцария – США – 0:5;

Группа А. Канада – Чехия – 5:1.