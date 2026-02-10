ОИ-2026, Шорт-трек, мужчины, смотреть онлайн, где покажут трансляцию, 1000 м, квалификация

Сегодня, 10 февраля, продолжаются соревнования на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В рамках соревновательной программы Игр в шорт-треке состоится квалификация на дистанции 1000 м среди мужчин. В квалификации выступит россиянин Иван Посашков.

Начало гонки назначено на 13:08 мск. Права на трансляцию соревнований по шорт-треку на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

На данный момент сборная Норвегии продолжает удерживать лидирующую позицию в медальном зачёте ОИ-2026 (три золота, одно серебро, две бронзы).