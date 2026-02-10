Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Санный спорт. Женщины. Одиночки. Заезд 3 и 4
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Олимпиада 2026, Шорт-трек, мужчины — смотреть онлайн, где покажут прямую трансляцию, 1000 м, квалификация

ОИ-2026, Шорт-трек, мужчины, смотреть онлайн, где покажут трансляцию, 1000 м, квалификация
Комментарии

Сегодня, 10 февраля, продолжаются соревнования на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В рамках соревновательной программы Игр в шорт-треке состоится квалификация на дистанции 1000 м среди мужчин. В квалификации выступит россиянин Иван Посашков.

Олимпиада 2026. Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. Квалификация
10 февраля 2026, вторник. 13:08 МСК
Не началось

Начало гонки назначено на 13:08 мск. Права на трансляцию соревнований по шорт-треку на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

На данный момент сборная Норвегии продолжает удерживать лидирующую позицию в медальном зачёте ОИ-2026 (три золота, одно серебро, две бронзы).

Календарь Олимпийских игр - 2026
Материалы по теме
Рванула страна, от которой не ждали. Что изменилось в медальном зачёте Олимпиады-2026?
Рванула страна, от которой не ждали. Что изменилось в медальном зачёте Олимпиады-2026?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android