Роднина отреагировала на скандальные слова главы ВАДА про Тутберидзе на ОИ-2026

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на слова президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольда Баньки, который заявил, что не чувствует себя комфортно из-за присутствия тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе на Олимпийских играх в Италии.

«Так как я работала в США, то знаю, что если у тренера, который занимает позицию выводящего тренера, спортсмен попадается на положительной пробе, то он на пять лет отлучается от этой деятельности и не имеет права работать в этом направлении. Там это совершенно чётко и касается не только фигурного катания, а всех видов спорта. По всем стандартам Тутберидзе была выводящим тренером у Камилы Валиевой, и Камила была дисквалифицирована на четыре года. В любой ситуации олимпийское движение достаточно чётко себя ведёт по отношению к тем, кто применял допинг, и к тем, у кого были эти спортсмены. Неслучайно, что Олимпийские игры — единственные соревнования в мире, где перед стартом спортсмен, тренер и судья произносят клятву», — приводит слова Родниной «Матч ТВ».

Этери Тутберидзе находится на Олимпиаде вместе с командой Грузии. Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.