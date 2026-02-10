Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка 20км
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Роднина отреагировала на скандальные слова главы ВАДА про Тутберидзе на ОИ-2026

Роднина отреагировала на скандальные слова главы ВАДА про Тутберидзе на ОИ-2026
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на слова президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольда Баньки, который заявил, что не чувствует себя комфортно из-за присутствия тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе на Олимпийских играх в Италии.

«Так как я работала в США, то знаю, что если у тренера, который занимает позицию выводящего тренера, спортсмен попадается на положительной пробе, то он на пять лет отлучается от этой деятельности и не имеет права работать в этом направлении. Там это совершенно чётко и касается не только фигурного катания, а всех видов спорта. По всем стандартам Тутберидзе была выводящим тренером у Камилы Валиевой, и Камила была дисквалифицирована на четыре года. В любой ситуации олимпийское движение достаточно чётко себя ведёт по отношению к тем, кто применял допинг, и к тем, у кого были эти спортсмены. Неслучайно, что Олимпийские игры — единственные соревнования в мире, где перед стартом спортсмен, тренер и судья произносят клятву», — приводит слова Родниной «Матч ТВ».

Этери Тутберидзе находится на Олимпиаде вместе с командой Грузии. Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Материалы по теме
«Они вообще ошалели, что ли?» Тарасова — о словах главы ВАДА про Тутберидзе
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android