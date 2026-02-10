Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка 20км
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Японские фигуристы подали жалобу на покрытие подиума на Олимпиаде

Японские фигуристы подали жалобу на покрытие подиума на Олимпиаде
Комментарии

Сборная Японии по фигурному катанию подала протест из-за покрытия пьедестала на церемонии награждения командного турнира Олимпийских игр в Италии. Об этом сообщил журналист Джеки Вонг на личной странице в социальной сети X.

Командные соревнования завершились в воскресенье. Победу в турнире одержала сборная США, серебряные медали завоевали японские фигуристы, бронза досталась команде Италии.

Отметим, перед последним видом у американцев и японцев было равное количество очков. Всё решилось в мужской произвольной программе, где победу одержал Илья Малинин.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Материалы по теме
Малинин стал олимпийским чемпионом с США, а ученик Тутберидзе «утопил» Грузию. Как так?!
Малинин стал олимпийским чемпионом с США, а ученик Тутберидзе «утопил» Грузию. Как так?!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android