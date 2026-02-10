Скидки
Олимпиада 2026

Спринт с участием Дарьи Непряевой на Олимпиаде 2026: текстовая онлайн-трансляция гонки

Во вторник, 10 февраля, на зимней Олимпиаде-2026 продолжится программа соревнований по лыжным гонкам. В этот день спортсменки разыграют медали в спринте на 1,5 км. Гонки состоятся в Валь-ди-Фьемме на стадионе в Тезеро. От России в женском спринте выступит Дарья Непряева. Начало гонки запланировано на 11:15 мск.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Квалификация
10 февраля 2026, вторник. 11:15 МСК
Не началось

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию женского спринта с участием Дарьи Непряевой.

Ранее Непряева заняла 17-е место в скиатлоне на 20 км, отстав от победительницы гонки, шведки Фриды Карлссон, на 3.56,1.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

