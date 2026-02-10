В МОК отреагировали на слова Трампа, который назвал неудачником американского фристайлиста

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, который назвал неудачником американского фристайлиста Хантера Хесса за слова о своих эмоциях от выступления за национальную команду. Ранее спортсмен заявил, что у него вызывают смешанные чувства выступление за США из-за многочисленных противоречивых событий, происходящих в стране.

«Я не собираюсь подключаться к этой дискуссии, потому что считаю, что разогревать подобного рода обсуждения не слишком полезно», — приводит слова Адамса France 24.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград.