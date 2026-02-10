Скидки
Прыжки с трамплина. Смешанная команда
Главная Олимпиада 2026 Новости

Спринт с участием Савелия Коростелёва на Олимпиаде-2026: текстовая онлайн-трансляция гонки

Спринт с участием Савелия Коростелёва на Олимпиаде-2026: текстовая онлайн-трансляция гонки
Комментарии

Во вторник, 10 февраля, в рамках зимней Олимпиады-2026 будут продолжены соревнования по лыжным гонкам. В программе дня запланирован мужской спринт. Заезды пройдут в Валь-ди-Фьемме на стадионе в Тезеро. В квалификационном раунде от России выступит Савелий Коростелёв. Начало гонки запланировано на 11:55 мск.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Квалификация
10 февраля 2026, вторник. 11:57 МСК
Не началось

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мужского спринта с участием Савелия Коростелёва.

Ранее Савелий Коростелёв финишировал четвёртым в скиатлоне (10 км+10 км) на Олимпийских играх. Он преодолел дистанцию за 46.14,6, остановившись в шаге от медали. До третьего места Коростелёву не хватило 1,5 секунды.

Коростелёв снова берёт Клебо на прицел. За кем следить на Олимпиаде 10 февраля?
Коростелёв снова берёт Клебо на прицел. За кем следить на Олимпиаде 10 февраля?
