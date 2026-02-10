Спринт с участием Савелия Коростелёва на Олимпиаде-2026: текстовая онлайн-трансляция гонки

Во вторник, 10 февраля, в рамках зимней Олимпиады-2026 будут продолжены соревнования по лыжным гонкам. В программе дня запланирован мужской спринт. Заезды пройдут в Валь-ди-Фьемме на стадионе в Тезеро. В квалификационном раунде от России выступит Савелий Коростелёв. Начало гонки запланировано на 11:55 мск.

Ранее Савелий Коростелёв финишировал четвёртым в скиатлоне (10 км+10 км) на Олимпийских играх. Он преодолел дистанцию за 46.14,6, остановившись в шаге от медали. До третьего места Коростелёву не хватило 1,5 секунды.