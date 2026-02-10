Выступление Петра Гуменника на Олимпиаде 2026 10 февраля: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 10 февраля, на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо стартуют соревнования по фигурному катанию в мужском одиночном разряде. В рамках соревновательного расписания Игр состоятся прокаты фигуристов в короткой программе, в которых примет участие 23-летний чемпион России Пётр Гуменник.

Начало мероприятия назначено на 20:30 мск. Права на трансляцию соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов в семи видах спорта.