Прыжки с трамплина. Смешанная команда
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Выступление Петра Гуменника на Олимпиаде 2026 10 февраля: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Выступление Петра Гуменника на Олимпиаде 2026 10 февраля: во сколько начало, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 10 февраля, на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо стартуют соревнования по фигурному катанию в мужском одиночном разряде. В рамках соревновательного расписания Игр состоятся прокаты фигуристов в короткой программе, в которых примет участие 23-летний чемпион России Пётр Гуменник.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Не началось

Начало мероприятия назначено на 20:30 мск. Права на трансляцию соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов в семи видах спорта.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
