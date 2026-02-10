Скидки
Прыжки с трамплина. Смешанная команда
20:45 Мск
Фигурное катание, Олимпиада 2026 в Милане — расписание соревнований на 10 февраля 2026 года

Фигурное катание, Олимпиада 2026 в Милане — расписание соревнований на 10 февраля
Комментарии

Сегодня, 10 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) стартуют соревнования фигуристов в мужском одиночном разряде, в которых выступит чемпион России Пётр Гуменник. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026, фигурное катание. Расписание на 10 февраля (время начала московское):

  • 20:30 — Мужчины. Короткая программа.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.

Ранее в фигурном катании на Играх завершился командный турнир. Его победителем стала сборная США, на один балл опередившая национальную команду Японии. Бронзовые медали в этом виде соревнований завоевала Италия.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
