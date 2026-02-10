Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Выступление Дарьи Олесик в санном спорте на Олимпиаде 2026 10 февраля: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Выступление Олесик в санном спорте на ОИ-2026 10 февраля: во сколько начало, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 10 февраля, в рамках соревновательной программы в санном спорте на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут третий и четвёртый заезды в женских одноместных санях. Российская саночница Дарья Олесик примет участие в соревнованиях. Старт третьей попытки запланирован на 19:00 мск. В прямом эфире состязание покажет Оkko.

Олимпиада 2026. Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
10 февраля 2026, вторник. 19:00 МСК
Не началось
Права на трансляцию соревнований по санному спорту на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

После двух заездов Дарья Олесик занимает в общем зачёте 14-е место.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают в нейтральном статусе 13 российских спортсменов в семи видах спорта.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Дарья Олесик занимает 14-е место после второй попытки в женских санях на ОИ-2026

Олимпиада-2026: главное:

