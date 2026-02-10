Скидки
Линдси Вонн высказалась о своём состоянии после тяжёлой травмы на Олимпиаде-2026

Линдси Вонн высказалась о своём состоянии после тяжёлой травмы на Олимпиаде-2026
Комментарии

41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн прокомментировала свою тяжёлую травму, полученную на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«Вчера моя олимпийская мечта завершилась не так, как я мечтала. Это не была концовка из книги или сказки — это просто жизнь. К сожалению, я получила сложный перелом большеберцовой кости, который сейчас стабилен, но потребует нескольких операций для правильного восстановления. Жизнь слишком коротка, чтобы не рисковать ради себя. Потому что единственная неудача в жизни — это не пытаться», — написала Вонн в социальных сетях.

8 февраля во время соревнований по скоростному спуску Вонн упала после одного из прыжков и не смогла подняться самостоятельно, спортсменку пришлось эвакуировать с горного склона на вертолёте. Олимпийская чемпионка Игр-2010 в Ванкувере на Играх-2026 в Италии выступала с повреждением крестообразных связок.

