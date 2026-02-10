Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Прыжки с трамплина. Смешанная команда
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Расписание соревнований с участием российских спортсменов на Олимпиаде 2026 10 февраля 2026 года, Зимние Олимпийские игры 2026

Расписание соревнований с участием россиян на Олимпиаде 2026 на 10 февраля 2026 года
Комментарии

Сегодня, 10 февраля, в Италии пройдёт четвёртый соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием стартов, в которых примут участие российские спортсмены. В этот день выступят в нейтральном статусе шесть представителей России.

Олимпиада-2026 в Италии. Расписание на 10 февраля (время — мск):

Лыжные гонки

11:15. Женщины. Спринт коньковым стилем, квалификация. (Дарья Непряева)
11:45. Мужчины. Спринт коньковым стилем, квалификация. (Савелий Коростелёв)
13:45. Женщины. Спринт коньковым стилем, финалы. (Дарья Непряева)
14:15. Мужчины. Спринт коньковым стилем, финалы. (Савелий Коростелёв)

Шорт-трек

12:30. Женщины. 500 м, квалификация. (Алёна Крылова)
13:10. Мужчины. 1000 м, квалификация. (Иван Посашков)

Санный спорт

19:00. Женщины. Одноместные сани, 3-й и 4-й заезды. (Дарья Олесик)

Фигурное катание

20:30. Мужчины. Короткая программа. (Пётр Гуменник)

Максимальным успехом на Играх-2026 для допущенных МОК к выступлению российских спортсменов на текущий момент является четвёртое место Савелия Коростелёва в мужском лыжном скиатлоне, который состоялся 8 февраля.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
Расписание четвёртого дня Олимпиады-2026. Гуменник выходит удивлять и побеждать!
Расписание четвёртого дня Олимпиады-2026. Гуменник выходит удивлять и побеждать!

Видео: Отношения России и МОК

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android