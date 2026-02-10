Расписание соревнований с участием россиян на Олимпиаде 2026 на 10 февраля 2026 года

Сегодня, 10 февраля, в Италии пройдёт четвёртый соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием стартов, в которых примут участие российские спортсмены. В этот день выступят в нейтральном статусе шесть представителей России.

Олимпиада-2026 в Италии. Расписание на 10 февраля (время — мск):

Лыжные гонки

11:15. Женщины. Спринт коньковым стилем, квалификация. (Дарья Непряева)

11:45. Мужчины. Спринт коньковым стилем, квалификация. (Савелий Коростелёв)

13:45. Женщины. Спринт коньковым стилем, финалы. (Дарья Непряева)

14:15. Мужчины. Спринт коньковым стилем, финалы. (Савелий Коростелёв)

Шорт-трек

12:30. Женщины. 500 м, квалификация. (Алёна Крылова)

13:10. Мужчины. 1000 м, квалификация. (Иван Посашков)

Санный спорт

19:00. Женщины. Одноместные сани, 3-й и 4-й заезды. (Дарья Олесик)

Фигурное катание

20:30. Мужчины. Короткая программа. (Пётр Гуменник)

Максимальным успехом на Играх-2026 для допущенных МОК к выступлению российских спортсменов на текущий момент является четвёртое место Савелия Коростелёва в мужском лыжном скиатлоне, который состоялся 8 февраля.

