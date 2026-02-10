«Неприятно соревноваться с такими людьми». Украинский фигурист — о Гуменнике на ОИ-2026

Украинский фигурист Кирилл Марсак заявил, что ему неприятно выступать на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) с российским фигуристом Петром Гуменником. Гуменник, как и все спортсмены из России, были допущены на Олимпиаду в нейтральном статусе.

«Нам неприятно соревноваться с такими людьми», — приводит слова Марсака TVNET+.

Короткая программа в личном турнире у фигуристов пройдёт 10 февраля, начало запланировано на 20:30 мск.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.