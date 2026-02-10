Олимпиада 2026, Лыжные гонки, женщины: онлайн-трансляция спринта начнётся в 11:15 мск

Во вторник, 10 февраля, на зимней Олимпиаде-2026 продолжится программа соревнований по лыжным гонкам. В этот день спортсменки разыграют медали в классическом спринте на 1,5 км. Гонки состоятся в Валь-ди-Фьемме на стадионе в Тезеро. От России в женском спринте выступит Дарья Непряева.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации спринта, начало которой запланировано на 11:15 мск. Дарья Непряева выйдет на старт под 34-м номером.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.