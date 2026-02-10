Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Прыжки с трамплина. Смешанная команда
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 10 февраля

Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 10 февраля
Комментарии

Сегодня, 10 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Олимпиада-2026. Расписание на 10 февраля (время московское):

Биатлон

15:30. Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км.

Горнолыжный спорт

12:30. Женщины. Комбинация. Команды. Скоростной спуск.

16:00. Женщины. Комбинация. Команды. Слалом.

Кёрлинг
Микст

16:05. Матч за 3-е место. Великобритания — Италия.

20:05. Финал. Швеция — США.

Лыжные гонки

11:15. Женщины. Спринт, классический стиль. Квалификация.

11:57. Мужчины. Спринт, классический стиль. Квалификация.

13:45. Женщины. Спринт, классический стиль. Финалы.

14:20. Мужчины. Спринт, классический стиль. Квалификация.

Прыжки с трамплина

19:30. Командные соревнования. Квалификация.

20:45. Командные соревнования. 1-й раунд.

22:00. Командные соревнования. Финал.

Санный спорт

19:00. Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка.

20:34. Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка.

Фигурное катание

20:30. Мужчины. Короткая программа.

Фристайл

13:15. Мужчины. Могул. 1-я квалификация.

14:30. Мужчины Слоупстайл. Финал.

16:15. Женщины. Могул. 1-я квалификация.

Шорт-трек

12:30. Женщины. 500 м. Квалификация.

13:08. Мужчины. 1000 м. Квалификация.

13:53. Смешанная эстафета. 1/4 финала.

14:23. Смешанная эстафета. 1/2 финала.

14:48. Смешанная эстафета. Финал.

Хоккей
Женщины

14:10. Группа B. Япония — Швеция.

18:40. Группа В. Италия — Германия.

22:10. Группа А. Канада — США.

23:10. Группа А. Финляндия — Швейцария.

Календарь соревнований Олимпиады 2026
Материалы по теме
Коростелёв врывается в спринт! Вторая гонка с участием россиян на Олимпиаде-2026. LIVE
Live
Коростелёв врывается в спринт! Вторая гонка с участием россиян на Олимпиаде-2026. LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android