Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 10 февраля

Сегодня, 10 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Олимпиада-2026. Расписание на 10 февраля (время московское):
Биатлон
15:30. Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км.
Горнолыжный спорт
12:30. Женщины. Комбинация. Команды. Скоростной спуск.
16:00. Женщины. Комбинация. Команды. Слалом.
Кёрлинг
Микст
16:05. Матч за 3-е место. Великобритания — Италия.
20:05. Финал. Швеция — США.
Лыжные гонки
11:15. Женщины. Спринт, классический стиль. Квалификация.
11:57. Мужчины. Спринт, классический стиль. Квалификация.
13:45. Женщины. Спринт, классический стиль. Финалы.
14:20. Мужчины. Спринт, классический стиль. Квалификация.
Прыжки с трамплина
19:30. Командные соревнования. Квалификация.
20:45. Командные соревнования. 1-й раунд.
22:00. Командные соревнования. Финал.
Санный спорт
19:00. Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка.
20:34. Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка.
Фигурное катание
20:30. Мужчины. Короткая программа.
Фристайл
13:15. Мужчины. Могул. 1-я квалификация.
14:30. Мужчины Слоупстайл. Финал.
16:15. Женщины. Могул. 1-я квалификация.
Шорт-трек
12:30. Женщины. 500 м. Квалификация.
13:08. Мужчины. 1000 м. Квалификация.
13:53. Смешанная эстафета. 1/4 финала.
14:23. Смешанная эстафета. 1/2 финала.
14:48. Смешанная эстафета. Финал.
Хоккей
Женщины
14:10. Группа B. Япония — Швеция.
18:40. Группа В. Италия — Германия.
22:10. Группа А. Канада — США.
23:10. Группа А. Финляндия — Швейцария.