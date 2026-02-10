Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Прыжки с трамплина. Смешанная команда
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

МОК запретил украинскому скелетонисту выступить на ОИ в шлеме с фото погибших спортсменов

МОК запретил украинскому скелетонисту выступить на ОИ в шлеме с фото погибших спортсменов
Комментарии

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил ему на Олимпийских играх — 2026 носить шлем с фотографиями погибших спортсменов. Об этом он сообщил на личной странице в социальных сетях.

Несколько украинских спортсменов погибли во время специальной военной операции. Запрет на ношение такого шлема распространяется как на официальные соревнования, так и на тренировочные заезды.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Материалы по теме
Коростелёв врывается в спринт! Вторая гонка с участием россиян на Олимпиаде-2026. LIVE
Live
Коростелёв врывается в спринт! Вторая гонка с участием россиян на Олимпиаде-2026. LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android