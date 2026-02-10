МОК запретил украинскому скелетонисту выступить на ОИ в шлеме с фото погибших спортсменов

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил ему на Олимпийских играх — 2026 носить шлем с фотографиями погибших спортсменов. Об этом он сообщил на личной странице в социальных сетях.

Несколько украинских спортсменов погибли во время специальной военной операции. Запрет на ношение такого шлема распространяется как на официальные соревнования, так и на тренировочные заезды.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.