Прыжки с трамплина. Смешанная команда
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Олимпиада 2026, Лыжные гонки, мужчины: онлайн-трансляция спринта начнётся в 11:57 мск

Олимпиада 2026, Лыжные гонки, мужчины: онлайн-трансляция спринта начнётся в 11:57 мск
Комментарии

Во вторник, 10 февраля, на зимней Олимпиаде-2026 продолжится программа соревнований по лыжным гонкам. В этот день спортсмены разыграют медали в классическом спринте на 1,5 км. Гонки состоятся в Валь-ди-Фьемме на стадионе в Тезеро. От России в мужском спринте выступит Савелий Коростелёв.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Квалификация
10 февраля 2026, вторник. 11:57 МСК
Не началось

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации спринта, начало которой запланировано на 11:57 мск. Савелий Коростелёв выйдет на старт под 38-м номером.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Комментарии
