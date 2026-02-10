Олимпиада 2026, Лыжные гонки, мужчины: онлайн-трансляция спринта начнётся в 11:57 мск

Во вторник, 10 февраля, на зимней Олимпиаде-2026 продолжится программа соревнований по лыжным гонкам. В этот день спортсмены разыграют медали в классическом спринте на 1,5 км. Гонки состоятся в Валь-ди-Фьемме на стадионе в Тезеро. От России в мужском спринте выступит Савелий Коростелёв.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации спринта, начало которой запланировано на 11:57 мск. Савелий Коростелёв выйдет на старт под 38-м номером.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.