Прыжки с трамплина. Смешанная команда
Главная Олимпиада 2026 Новости

Россия не будет оспаривать четвёртое место Коростелёва в скиатлоне на Олимпиаде — источник

Комментарии

Представители российской сборной приняли решение не оспаривать результат лыжного скиатлона на Олимпийских играх — 2026 в Италии, в котором российский лыжник Савелий Коростелёв занял четвёртое место. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник.

Французский лыжник Матис Делож срезал небольшой участок дистанции и получил жёлтую карточку. Делож занял второе место в гонке, российский лыжник Савелий Коростелёв стал четвёртым. Протест российской стороны позднее был отклонён.

Коростелёв имел право продолжить оспаривать результат в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), а затем — в Спортивном арбитражном суде (CAS), но было принято решение отказаться от этого варианта.

Материалы по теме
Коростелёва оставили без медали Олимпиады. Что случилось после скиатлона?
Новости. Олимпиада 2026
