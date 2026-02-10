Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Бестемьянова: Малинин в командном турнире на ОИ катался энергетически хуже, чем обычно

Бестемьянова: Малинин в командном турнире на ОИ катался энергетически хуже, чем обычно
Комментарии

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступление олимпийского чемпиона в команде и двукратного чемпиона мира по фигурному катанию американца Ильи Малинина в командном турнире Олимпиады-2026 в Милане (Италия). Сборная США выиграла золотые медали соревнования.

«Думаю, это не только моё мнение, но и всех, что Илья не катался так, как обычно. Не знаю, с чем это связано. То ли нервы, то ли он себя сдерживает и бережёт для индивидуального турнира. Катался Малинин энергетически хуже, чем обычно», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

