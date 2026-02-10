Арнольд Шварцнеггер поддержал решение Вонн участвовать в Олимпиаде с травмой

Известный актёр Арнольд Шварцнеггер поддержал решение американской горнолыжницы Линдси Вонн об участии в Олимпийских играх — 2026 после полученной накануне травмы.

8 февраля во время соревнований по скоростному спуску Вонн упала после одного из прыжков и не смогла подняться самостоятельно, спортсменку пришлось эвакуировать с горного склона на вертолёте. Олимпийская чемпионка Игр-2010 в Ванкувере на Играх-2026 в Италии выступала с повреждением крестообразных связок.

«Я обожаю Олимпийские игры. Зимние, летние, все Игры — я их смотрю. Я люблю их, потому что мы видим, как спорт объединяет нас. Люблю их, потому что они напоминают нам, что спорт — это главный уравнитель. Посмотрите на тяжёлую атлетику на летних Олимпийских играх или на горнолыжный спорт сейчас: весам и горе всё равно, из какой вы страны, сколько у вас денег или какой религии вы придерживаетесь. Весы и гора одинаковы для каждого участника.

Больше всего я люблю их, потому что Олимпийские игры напоминают нам о главном жизненном уроке: величие и горе живут по соседству. Нельзя достичь величия без нескольких встреч с горем и неудачами. Мы очень чётко увидели это на выходных.

Как и многие из вас, я слежу за вдохновляющим возвращением моей подруги Линдси Вонн. Ей 41 год, одно колено полностью переделано, и теперь она отправилась на Олимпиаду со не так давно порванной передней крестообразной связкой.

Сюжета лучше и быть не может. Это смело, отважно, немного безумно. И все неудачники вылезают и изливают свой негатив: «Зачем она это сделала?», «Ей, наверное, чего-то не хватает в жизни», «Это безответственно».

И чего эти люди, никогда не пробовавшие ничего великого, никогда не доводившие себя до предела своих возможностей и никогда не узнающие свой потенциал, не понимают, так это того, что не существует ничего без риска.

Вчера, когда её олимпийские мечты закончились той ужасной катастрофой, после которой мы все молились за неё перед телевизорами, ненавистники были в сборе», — написал Шварцнеггер у себя на странице в соцсети.