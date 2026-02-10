Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Прыжки с трамплина. Смешанная команда
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Легендарный боец UFC отреагировал на слова фристайлиста о выступлении за США на ОИ-2026

Легендарный боец UFC отреагировал на слова фристайлиста о выступлении за США на ОИ-2026
Комментарии

Бывший чемпион Strikforce, Pride FC, Rings, а также победитель Гран-при UFC американец Дэн Хендерсон отреагировал на слова фристайлиста соотечественника Хантера Хесса, который признался, что испытывает смешанные эмоции от выступления за сборную США на Олимпийских играх — 2026 в Италии на фоне многочисленных противоречивых событий, происходящих в стране.

«Я всегда гордился тем, что представлял свою страну. Для меня Соединённые Штаты предоставили возможности, недоступные в большинстве стран мира. Не знаю, кто этот лыжник, но ему было бы полезно провести время с нашими военными, чтобы увидеть, через что им приходится проходить. Я всегда гордился тем, что представлял Соединённые Штаты Америки как на Олимпийских играх, так и в октагоне UFC», — написал Хендерсон на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Дэн дважды представлял США на Олимпиаде в 1992 и 1996 годах в дисциплине «греко-римская борьба», заняв 10-е и 12-е место соответственно.

Материалы по теме
Американский фристайлист: то, что я ношу флаг, не значит, что я поддерживаю всё в США
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android