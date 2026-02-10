Легендарный боец UFC отреагировал на слова фристайлиста о выступлении за США на ОИ-2026

Бывший чемпион Strikforce, Pride FC, Rings, а также победитель Гран-при UFC американец Дэн Хендерсон отреагировал на слова фристайлиста соотечественника Хантера Хесса, который признался, что испытывает смешанные эмоции от выступления за сборную США на Олимпийских играх — 2026 в Италии на фоне многочисленных противоречивых событий, происходящих в стране.

«Я всегда гордился тем, что представлял свою страну. Для меня Соединённые Штаты предоставили возможности, недоступные в большинстве стран мира. Не знаю, кто этот лыжник, но ему было бы полезно провести время с нашими военными, чтобы увидеть, через что им приходится проходить. Я всегда гордился тем, что представлял Соединённые Штаты Америки как на Олимпийских играх, так и в октагоне UFC», — написал Хендерсон на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Дэн дважды представлял США на Олимпиаде в 1992 и 1996 годах в дисциплине «греко-римская борьба», заняв 10-е и 12-е место соответственно.