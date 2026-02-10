Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Прыжки с трамплина. Смешанная команда
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Фрида Карлссон раскритиковала норвежских лыжниц за жалобы на трассу на Олимпиаде-2026

Фрида Карлссон раскритиковала норвежских лыжниц за жалобы на трассу на Олимпиаде-2026
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2026 года в скиатлоне шведская лыжница Фрида Карлссон высказалась о критике олимпийской трассы в Италии со стороны норвежских лыжниц. Ряд норвежек выразили недовольство трассой в Валь-ди-Фьемме, назвав спринтерский круг слишком длинным.

«Всегда найдётся, на что пожаловаться, но не всегда всё идеально. Таков наш спорт. Нельзя зацикливаться на том, что дистанция слишком длинная. Это уже не изменится. Нужно просто принять этот вызов и найти в нём что-то позитивное. Я не понимаю, как они думают. Так нельзя формировать свой психологический настрой», — приводит слова Карлссон Expressen.

Материалы по теме
Непряева не прошла квалификацию спринта на ОИ-2026. А что покажет Коростелёв? LIVE
Live
Непряева не прошла квалификацию спринта на ОИ-2026. А что покажет Коростелёв? LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android