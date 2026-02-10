Фрида Карлссон раскритиковала норвежских лыжниц за жалобы на трассу на Олимпиаде-2026

Олимпийская чемпионка 2026 года в скиатлоне шведская лыжница Фрида Карлссон высказалась о критике олимпийской трассы в Италии со стороны норвежских лыжниц. Ряд норвежек выразили недовольство трассой в Валь-ди-Фьемме, назвав спринтерский круг слишком длинным.

«Всегда найдётся, на что пожаловаться, но не всегда всё идеально. Таков наш спорт. Нельзя зацикливаться на том, что дистанция слишком длинная. Это уже не изменится. Нужно просто принять этот вызов и найти в нём что-то позитивное. Я не понимаю, как они думают. Так нельзя формировать свой психологический настрой», — приводит слова Карлссон Expressen.