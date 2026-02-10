На Олимпиаде лыжницу из Молдавии обвинили в поддержке России. Она зачистила профиль «ВК»

Знаменосца сборной Молдавии на церемонии открытия Олимпийских игр — 2026 в Италии 18-летнюю лыжницу Елизавету Хлусович заподозрили в поддержке России.

Молдавские пользователи соцсетей обнаружили профиль Хлусович в соцсети «ВКонтакте». В списке групп было найдено несколько страниц, в которых участники поддерживают специальную военную операцию, президента России Владимира Путина, а также армию России.

После появления информации в СМИ, профиль был полностью изменён. Из списка подписок пропали все страницы, связанные с Россией, было изменено даже имя аккаунта.

Елизавета Хлусович родилась в России. Её мама Наталья Левченкова выступала за Молдавию в биатлоне.