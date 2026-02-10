Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Прыжки с трамплина. Смешанная команда
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

На Олимпиаде лыжницу из Молдавии обвинили в поддержке России. Она зачистила профиль «ВК»

На Олимпиаде лыжницу из Молдавии обвинили в поддержке России. Она зачистила профиль «ВК»
Комментарии

Знаменосца сборной Молдавии на церемонии открытия Олимпийских игр — 2026 в Италии 18-летнюю лыжницу Елизавету Хлусович заподозрили в поддержке России.

Молдавские пользователи соцсетей обнаружили профиль Хлусович в соцсети «ВКонтакте». В списке групп было найдено несколько страниц, в которых участники поддерживают специальную военную операцию, президента России Владимира Путина, а также армию России.

После появления информации в СМИ, профиль был полностью изменён. Из списка подписок пропали все страницы, связанные с Россией, было изменено даже имя аккаунта.

Елизавета Хлусович родилась в России. Её мама Наталья Левченкова выступала за Молдавию в биатлоне.

Материалы по теме
Непряева не прошла квалификацию спринта на ОИ-2026. А что покажет Коростелёв? LIVE
Live
Непряева не прошла квалификацию спринта на ОИ-2026. А что покажет Коростелёв? LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android