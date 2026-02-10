Конькобежка Ютта Лердам упомянула российского тренера после победы на Олимпиаде-2026

Шестикратная чемпионка мира нидерландская конькобежка Ютта Лердам, накануне выигравшая золотую медаль на Олимпийских играх — 2026 в Италии, заявила, что испытывает удовольствие от сотрудничества с тренером российского происхождения Константином Полтавцом.

«Константин Полтавец — потрясающий тренер. Счастлива, что работаю с ним. С нетерпением жду момента, когда его обниму. Мы добились этого вместе», — цитирует Лердам Okko.

Лердам выиграла золото Олимпийских игр – 2026 в Италии на дистанции 1000 м с рекордом Игр. Спортсменка преодолела дистанцию за 1.12,31.

Полтавец по личным причинам прекратил сотрудничество с российской сборной в 2020 году, после чего начал тренировать команду Нидерландов. С этого же года он работает с Лердам.