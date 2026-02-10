Олимпиада 2026, Биатлон, мужчины: трансляция индивидуальной гонки начнётся в 15:30 мск

Во вторник, 10 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии продолжатся соревнования по биатлону. В рамках соревновательного дня состоится мужская индивидуальная гонка 20 км. Состязания пройдут в Антхольце. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены до Олимпиады-2026.

Начало гонки назначено на 15:30 мск. Права на трансляцию соревнований по биатлону на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мужской индивидуальной гонки на Олимпиаде.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.