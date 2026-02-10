Скидки
Прыжки с трамплина. Смешанная команда
20:45 Мск
Дарья Непряева не прошла квалификацию классического спринта на Олимпийских играх — 2026

23-летняя российская лыжница Дарья Непряева не смогла преодолеть квалификацию спринта классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Она преодолела дистанцию за 3.51,6 и не попала в топ-30 лучших лыжниц, заняв 36-е место.

Непряева проиграла 15,4 секунды шведке Линн Сван, которая показала лучший результат в квалификации.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Квалификация
10 февраля 2026, вторник. 11:15 МСК
Идёт

Топ-3 лучших по итогам квалификации составили три лыжницы из Швеции. Это Линн Сван, Йонна Сундлинг и Йоханна Хагстрём.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

