Олимпиада 2026

Лыжные гонки на Олимпиаде 2026, женщины, спринт: результаты, квалификация

Линн Сван выиграла квалификацию спринта на Олимпиаде-2026, Дарья Непряева — 36-я
Комментарии

Шведская лыжница Линн Сван показала лучший результат в квалификации спринта классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Она преодолела дистанцию за 3.36,2.

Тройку лучших дополнили две соотечественницы Сван. Второе место заняла олимпийская чемпионка спринта 2022 года Йонна Сундлинг, третью строчку заняла Йоханна Хагстрём. Российская лыжница Дарья Непряева стала 36-й и не прошла в четвертьфиналы.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Квалификация
10 февраля 2026, вторник. 11:15 МСК
Окончено

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Спринт, женщины. Квалификация, результаты:

  1. Линн Сван (Швеция) — 3.36,2.
  2. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 1,0.
  3. Йоханна Хагстрём (Швеция) +2,6.
  4. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +3,4.
  5. Надине Фендрих (Швейцария) +3,6.

36. Дарья Непряева (Россия) +15,4.

Финалы женских соревнований начнутся в 13:45 по мск. Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля.

