«Ожидаю хорошего выступления». Дядя Коростелёва — о спринте на Олимпиаде-2026

Бронзовый призёр Олимпиады‑2010 в Ванкувере, дядя российского лыжника Савелия Коростелёва Николай Морилов выразил надежду на то, что его племянник пройдёт квалификацию и дойдёт до полуфинала спринта на Олимпиаде-2026.

«Ожидаю, что Савелий сегодня пройдёт квалификацию. Потом будем смотреть, как он будет биться. Но я ожидаю выхода в полуфинал. Естественно, спринт — непредсказуемая гонка. У Савелия не так много практики в международных спринтерских гонках. Но эта дистанция ему подходит.

Российские спринты последние годы были достаточно длинными и тяжёлыми. И трасса олимпийского спринта тоже достаточно протяжённая. Ожидаю хорошего выступления», — цитирует Морилова «РИА Новости Спорт».

Квалификация в мужском олимпийском спринте начнётся в 11:57 мск 10 февраля.