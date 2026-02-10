Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Япония — Швеция
Смотреть трансляцию
14:10 Мск
«Ожидаю хорошего выступления». Дядя Коростелёва — о спринте на Олимпиаде-2026

Бронзовый призёр Олимпиады‑2010 в Ванкувере, дядя российского лыжника Савелия Коростелёва Николай Морилов выразил надежду на то, что его племянник пройдёт квалификацию и дойдёт до полуфинала спринта на Олимпиаде-2026.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Квалификация
10 февраля 2026, вторник. 11:57 МСК
Окончено

«Ожидаю, что Савелий сегодня пройдёт квалификацию. Потом будем смотреть, как он будет биться. Но я ожидаю выхода в полуфинал. Естественно, спринт — непредсказуемая гонка. У Савелия не так много практики в международных спринтерских гонках. Но эта дистанция ему подходит.

Российские спринты последние годы были достаточно длинными и тяжёлыми. И трасса олимпийского спринта тоже достаточно протяжённая. Ожидаю хорошего выступления», — цитирует Морилова «РИА Новости Спорт».

Квалификация в мужском олимпийском спринте начнётся в 11:57 мск 10 февраля.

Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
Четвёртый день Олимпиады. Россиянка упала в квалификации шорт-трека. LIVE
Live
Четвёртый день Олимпиады. Россиянка упала в квалификации шорт-трека. LIVE
