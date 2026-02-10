Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Япония — Швеция
14:10 Мск
Бородавко: трудно понять, зачем Непряевой было стартовать в спринте на ОИ

Комментарии

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об участии российской лыжницы Дарьи Непряевой в квалификации спринта классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Непряева не попала в топ-30 лучших лыжниц, заняв 36-е место. Дарья проиграла 15,4 секунды шведке Линн Сван, которая показала лучший результат в квалификации.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Квалификация
10 февраля 2026, вторник. 11:15 МСК
Окончено

«Трудно понять, зачем Непряевой было стартовать в спринте. Этот вопрос лучше задать тренеру, который ведёт её подготовку и всю стратегию. У меня есть своё мнение, но лучше расскажет тренер, который ведёт подготовку», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

