Бородавко: трудно понять, зачем Непряевой было стартовать в спринте на ОИ

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об участии российской лыжницы Дарьи Непряевой в квалификации спринта классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Непряева не попала в топ-30 лучших лыжниц, заняв 36-е место. Дарья проиграла 15,4 секунды шведке Линн Сван, которая показала лучший результат в квалификации.

«Трудно понять, зачем Непряевой было стартовать в спринте. Этот вопрос лучше задать тренеру, который ведёт её подготовку и всю стратегию. У меня есть своё мнение, но лучше расскажет тренер, который ведёт подготовку», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.