Итальянская лыжница Монсорно опоздала на жеребьёвку спринта Олимпиады-2026

Итальянская лыжница Николь Монсорно, занявшая шестое место в квалификации спринта на Олимпийских играх — 2026, опоздала на жеребьёвку полуфинальной стадии гонки.

Это считается довольно редким инцидентом в лыжных гонках. Спортсменку ожидали на стадионе около трёх минут, по рации призвали прийти на место проведения жеребьёвки. Процедура была продолжена без Монсорно.

По итогу спортсменка фактически была лишена выбора. Она продолжит участие в спринте в первом забеге вместе с Йонной Сундлинг, Ясми Йоэнсуу, Кристине Ставос Шистад, Самантой Смит и Лорен Йортберг. Четвертьфиналы у женщин начнутся в 13:45 мск.

Россиянка Дарья Непряева не смогла пройти квалификацию спринта, показав 36-й результат.