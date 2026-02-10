Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Япония — Швеция
14:10 Мск
Олимпиада 2026

Итальянская лыжница Монсорно опоздала на жеребьёвку спринта Олимпиады-2026

Итальянская лыжница Николь Монсорно, занявшая шестое место в квалификации спринта на Олимпийских играх — 2026, опоздала на жеребьёвку полуфинальной стадии гонки.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Квалификация
10 февраля 2026, вторник. 11:15 МСК
Окончено

Это считается довольно редким инцидентом в лыжных гонках. Спортсменку ожидали на стадионе около трёх минут, по рации призвали прийти на место проведения жеребьёвки. Процедура была продолжена без Монсорно.

По итогу спортсменка фактически была лишена выбора. Она продолжит участие в спринте в первом забеге вместе с Йонной Сундлинг, Ясми Йоэнсуу, Кристине Ставос Шистад, Самантой Смит и Лорен Йортберг. Четвертьфиналы у женщин начнутся в 13:45 мск.

Россиянка Дарья Непряева не смогла пройти квалификацию спринта, показав 36-й результат.

Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
