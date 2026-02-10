Савелий Коростелёв не смог преодолеть квалификацию спринта классикой на Олимпиаде-2026

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв не прошёл квалификацию спринта классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он преодолел дистанцию за 3.19,8, показав 35-й результат, и не попал в топ-30 лучших лыжников.

Коростелёв проиграл 12,5 секунды шестикратному олимпийскому чемпиону норвежцу Йоханнесу Клебо, который показал лучший результат в квалификации (3.07,3).

Топ-3 лучших по итогам квалификации составили норвежец Йоханнес Клебо, американец Бен Огден и француз Жуль Шаппа.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.