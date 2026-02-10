Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Япония — Швеция
14:10 Мск
Савелий Коростелёв не смог преодолеть квалификацию спринта классикой на Олимпиаде-2026

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв не прошёл квалификацию спринта классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он преодолел дистанцию за 3.19,8, показав 35-й результат, и не попал в топ-30 лучших лыжников.

Коростелёв проиграл 12,5 секунды шестикратному олимпийскому чемпиону норвежцу Йоханнесу Клебо, который показал лучший результат в квалификации (3.07,3).

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Квалификация
10 февраля 2026, вторник. 11:57 МСК
Окончено

Топ-3 лучших по итогам квалификации составили норвежец Йоханнес Клебо, американец Бен Огден и француз Жуль Шаппа.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

