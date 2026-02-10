Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Япония — Швеция
Смотреть трансляцию
14:10 Мск
Олимпиада 2026

Видео: тренировочный прокат короткой программы Петра Гуменника перед стартом на ОИ-2026

Комментарии

В понедельник, 9 февраля, победитель чемпионата России — 2026 по фигурному катанию Пётр Гуменник провёл тренировку перед выступлением в короткой программе на Олимпийских играх в Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с тренировочным прокатом программы фигуриста.

Источник видео

Мужчины представят короткие программы во вторник, 10 февраля. Начало запланировано на 20:30 мск. Гуменник выступит под первым стартовым номером.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Не началось

Ранее в короткой программе спортсмена звучала музыка из фильма «Парфюмер», однако за несколько дней до выступления на Олимпиаде Гуменник столкнулся с проблемой, связанной с ужесточением авторских прав, в связи с чем ему пришлось изменить музыкальное сопровождение. В новой версии постановки звучит Waltz 1805 Эдгара Акопяна.

Чего ждать от первого выхода Гуменника на лёд? Новая музыка и хитрая стратегия с ультра-си
