Видео: тренировочный прокат короткой программы Петра Гуменника перед стартом на ОИ-2026

В понедельник, 9 февраля, победитель чемпионата России — 2026 по фигурному катанию Пётр Гуменник провёл тренировку перед выступлением в короткой программе на Олимпийских играх в Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с тренировочным прокатом программы фигуриста.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Мужчины представят короткие программы во вторник, 10 февраля. Начало запланировано на 20:30 мск. Гуменник выступит под первым стартовым номером.

Ранее в короткой программе спортсмена звучала музыка из фильма «Парфюмер», однако за несколько дней до выступления на Олимпиаде Гуменник столкнулся с проблемой, связанной с ужесточением авторских прав, в связи с чем ему пришлось изменить музыкальное сопровождение. В новой версии постановки звучит Waltz 1805 Эдгара Акопяна.