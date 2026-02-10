Йоханнес Клебо выиграл квалификацию спринта на ОИ-2026, Савелий Коростелёв — 35-й

Шестикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо показал лучший результат в квалификации спринта классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он преодолел дистанцию за 3.07,3.

Второе место занял американец Бен Огден. Тройку лучших замкнул француз Жуль Шаппа. Российский лыжник Савелий Коростелёв стал 35-м и не прошёл в четвертьфиналы.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Спринт, мужчины. Квалификация, результаты:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.07,3. Бен Огден (США) — отставание 2,5. Жуль Шаппа (Франция) +5,5. Иржи Туз (Чехия) +6,1. Харальд Амундсен (Норвегия) +6,8.

35. Савелий Коростелёв (Россия) +12,5.

Финалы мужских соревнований начнутся в 14:20 по мск. Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля.