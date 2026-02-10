Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Япония — Швеция
14:10 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

Лыжные гонки на Олимпиаде 2026, мужчины, спринт: результаты, квалификация

Йоханнес Клебо выиграл квалификацию спринта на ОИ-2026, Савелий Коростелёв — 35-й
Комментарии

Шестикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо показал лучший результат в квалификации спринта классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он преодолел дистанцию за 3.07,3.

Второе место занял американец Бен Огден. Тройку лучших замкнул француз Жуль Шаппа. Российский лыжник Савелий Коростелёв стал 35-м и не прошёл в четвертьфиналы.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Квалификация
10 февраля 2026, вторник. 11:57 МСК
Окончено

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Спринт, мужчины. Квалификация, результаты:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.07,3.
  2. Бен Огден (США) — отставание 2,5.
  3. Жуль Шаппа (Франция) +5,5.
  4. Иржи Туз (Чехия) +6,1.
  5. Харальд Амундсен (Норвегия) +6,8.

35. Савелий Коростелёв (Россия) +12,5.

Финалы мужских соревнований начнутся в 14:20 по мск. Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля.

Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

