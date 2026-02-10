Губерниев: было бы странно, если бы Непряева прошла квалификацию в спринте на ОИ

Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на результат российской лыжницы Дарьи Непряевой в квалификации спринта на Олимпиаде-2026.

Непряева не отобралась в четвертьфинал гонки, заняв 36-е место с результатом 3 минут 51,6 секунд.

«Было бы странно, если бы Непряева прошла квалификацию. Объективно не её уровень, к сожалению. Мы видели, что она много проигрывала и на перед олимпийских этапах, с учетом не самого блестящего у нас спринтерского начала. Очевидно, что спринт у нас в кризисе. Конёк Непряевой — другие дисциплины», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.