Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Япония — Швеция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Губерниев: было бы странно, если бы Непряева прошла квалификацию в спринте на ОИ

Губерниев: было бы странно, если бы Непряева прошла квалификацию в спринте на ОИ
Комментарии

Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на результат российской лыжницы Дарьи Непряевой в квалификации спринта на Олимпиаде-2026.

Непряева не отобралась в четвертьфинал гонки, заняв 36-е место с результатом 3 минут 51,6 секунд.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Квалификация
10 февраля 2026, вторник. 11:15 МСК
Окончено

«Было бы странно, если бы Непряева прошла квалификацию. Объективно не её уровень, к сожалению. Мы видели, что она много проигрывала и на перед олимпийских этапах, с учетом не самого блестящего у нас спринтерского начала. Очевидно, что спринт у нас в кризисе. Конёк Непряевой — другие дисциплины», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
Материалы по теме
Да что же такое! Коростелёв и Непряева не прошли квалификацию в спринте на ОИ. LIVE
Live
Да что же такое! Коростелёв и Непряева не прошли квалификацию в спринте на ОИ. LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android