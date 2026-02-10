«Ошибки ФЛГР». Губерниев объяснил результат Непряевой и Коростелёва в спринте на Олимпиаде

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о выступлении российских лыжников в квалификации спринта классическим стилем на Олимпиаде-2026 в Италии. Дарья Непряева стала 36-й, Савелий Коростелёв — 35-м.

«Коростелёв и Непряева не прошли квалификацию в олимпийском спринте!!! Как и говорил ранее, абсолютная деградация лыжного спринта в РФ!!! Спортсмены бежали как могли и готовы!!! Очевидны системные ошибки ФЛГР применительно к спринту!!! После хамского развала спринтерской группы Юрия Каминского, лыжный спринт в России скатился в глубочайшую жо… яму!!! Привет бездарной верхушке ФЛГР…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.