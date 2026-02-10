Дарья Непряева призналась, что чувствовала себя «слабачкой» в спринте на Олимпийских играх

23-летняя российская лыжница Дарья Непряева высказалась о своём выступлении в квалификацию спринта классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Непряева заняла 36-е место и не попала в четвертьфиналы соревнований.

Россиянка проиграла 15,4 секунды Линн Сван из Швеции, которая показала лучший результат в квалификации.

«Я себя чувствовала слабачкой, потому что я вроде бегу, но мне не удается вложиться в толчок, и меня это раздражает. Все толчки были поверхностные, в то время как лидеры-девчонки здесь покрупнее и очень сильные. Я на их фоне просто «рахит», — приводит слова Непряевой ТАСС.