Олимпиада 2026

Дарья Непряева призналась, что чувствовала себя «слабачкой» в спринте на Олимпийских играх

Дарья Непряева призналась, что чувствовала себя «слабачкой» в спринте на Олимпийских играх
Комментарии

23-летняя российская лыжница Дарья Непряева высказалась о своём выступлении в квалификацию спринта классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Непряева заняла 36-е место и не попала в четвертьфиналы соревнований.

Россиянка проиграла 15,4 секунды Линн Сван из Швеции, которая показала лучший результат в квалификации.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Квалификация
10 февраля 2026, вторник. 11:15 МСК
Окончено

«Я себя чувствовала слабачкой, потому что я вроде бегу, но мне не удается вложиться в толчок, и меня это раздражает. Все толчки были поверхностные, в то время как лидеры-девчонки здесь покрупнее и очень сильные. Я на их фоне просто «рахит», — приводит слова Непряевой ТАСС.

