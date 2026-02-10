Скидки
Олимпиада 2026

Дементьев отреагировал на результаты Непряевой и Коростелёва в спринте на ОИ

Дементьев отреагировал на результаты Непряевой и Коростелёва в спринте на ОИ
Комментарии

Олимпийский чемпион и серебряный призёр Олимпийских игр — 2006 Евгений Дементьев высказался о выступлении российских лыжников в квалификации спринта классическим стилем на Олимпиаде-2026 в Италии. Дарья Непряева стала 36-й, Савелий Коростелёв — 35-м.

«Здесь ничего страшного не произошло, потому что это спринт. Если говорим о сегодняшнем дне, всякое может быть. Любая оплошность в спринте — и всё, не прошёл. Изначально спринт не был сильной стороной наших спортсменов, которые представлены на Олимпиаде. Поэтому будем надеятся, что в дистанциях они себя проявят. Тем более Савелий Коростелёв прям уж совсем рядом был.

Я думаю, оценку непопадания Коростелёва в топ-30 в спринтах на Олимпиаде лучше дадут специалисты, которые находятся непосредственно там и работают с ним. Потому что я ничего не видел и не могу объективно сказать, почему у Коростелёва не получилось. Повторюсь — спринты не были сильной стороной наших спортсменов. Ничего такого не произошло, что наши ребята не отобрались», — Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

