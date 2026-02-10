Савелий Коростелёв высказался о непопадании в четвертьфинал спринта на Олимпиаде

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о своём выступлении в квалификации спринта классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он показал 35-й результат, который не позволил ему пробиться в четвертьфинал.
Коростелёв проиграл 12,5 секунды шестикратному олимпийскому чемпиону норвежцу Йоханнесу Клебо, который показал лучший результат в квалификации (3.07,3).
— Что сегодня не получилось?
— Я не знаю. Надо анализировать.
— Как трасса сегодня?
— Трасса жёсткая по сравнению со вчерашним днём. Ну и сегодня, как бы, раннее утро. Я думаю, к забегам она снова будет разбита.
— В Валь-ди-Фьемме у тебя тоже самое было в спринте?
— Да, но в прошлый раз это была усталость по ходу гонки, плюс я был не адаптирован. Сегодня не знаю, что произошло.
— Не жалеешь, что принял участие в спринте?
— Нет.
— То есть, силы сохранены на следующие гонки?
— Восстановимся ещё, — сказал Коростелёв в эфире Okko.