Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Япония — Швеция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Савелий Коростелёв высказался о непопадании в четвертьфинал спринта на Олимпиаде

Савелий Коростелёв высказался о непопадании в четвертьфинал спринта на Олимпиаде
Комментарии

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о своём выступлении в квалификации спринта классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он показал 35-й результат, который не позволил ему пробиться в четвертьфинал.

Коростелёв проиграл 12,5 секунды шестикратному олимпийскому чемпиону норвежцу Йоханнесу Клебо, который показал лучший результат в квалификации (3.07,3).

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Квалификация
10 февраля 2026, вторник. 11:57 МСК
Окончено

— Что сегодня не получилось?
— Я не знаю. Надо анализировать.

— Как трасса сегодня?
— Трасса жёсткая по сравнению со вчерашним днём. Ну и сегодня, как бы, раннее утро. Я думаю, к забегам она снова будет разбита.

— В Валь-ди-Фьемме у тебя тоже самое было в спринте?
— Да, но в прошлый раз это была усталость по ходу гонки, плюс я был не адаптирован. Сегодня не знаю, что произошло.

— Не жалеешь, что принял участие в спринте?
— Нет.

— То есть, силы сохранены на следующие гонки?
— Восстановимся ещё, — сказал Коростелёв в эфире Okko.

Избранный контент о спорте – в условиях ограничения интернета
Избранный контент о спорте – в условиях ограничения интернета
Подписаться в MAX
Материалы по теме
Четвёртый день Олимпиады. Россиянина оштрафовали в шорт-треке. LIVE
Live
Четвёртый день Олимпиады. Россиянина оштрафовали в шорт-треке. LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android