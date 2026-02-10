Фото: падение шорт-трекистки Алёны Крыловой во время квалификации в гонке на 500 м на ОИ

Российская шорт-трекистка Алёна Крылова не смогла пройти квалификацию гонки дистанцией 500 м на Олимпийских играх — 2026, допустив падение в своём забеге.

Фото: Кадр из трансляции Okko

Согласно правилам, две лучшие спортсменки в каждом из восьми забегов проходят в следующий круг. Крылова выступила в седьмой группе и финишировала четвёртой. Она показала результат 1.06,997.

Далее состоится квалификация мужчин в забеге на дистанции 1000 м. Из россиян в отборочном туре выступит Иван Посашков.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.