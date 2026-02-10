Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Япония — Швеция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Фото: падение шорт-трекистки Алёны Крыловой во время квалификации в гонке на 500 м на ОИ

Фото: падение шорт-трекистки Алёны Крыловой во время квалификации в гонке на 500 м на ОИ
Комментарии

Российская шорт-трекистка Алёна Крылова не смогла пройти квалификацию гонки дистанцией 500 м на Олимпийских играх — 2026, допустив падение в своём забеге.

Олимпиада 2026. Шорт-трек
Женщины. 500 м. Квалификация
10 февраля 2026, вторник. 12:30 МСК
Окончено

Фото: Кадр из трансляции Okko

Согласно правилам, две лучшие спортсменки в каждом из восьми забегов проходят в следующий круг. Крылова выступила в седьмой группе и финишировала четвёртой. Она показала результат 1.06,997.

Далее состоится квалификация мужчин в забеге на дистанции 1000 м. Из россиян в отборочном туре выступит Иван Посашков.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
Материалы по теме
Алёна Крылова, шорт-трек — Наши в Италии на Олимпиаде-2026
Истории
Алёна Крылова, шорт-трек — Наши в Италии на Олимпиаде-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android