Олимпиада 2026

Российский шорт-трекист Посашков не квалифицировался в четвертьфинал гонки на 1000 м на ОИ

Российский шорт-трекист Посашков не квалифицировался в четвертьфинал гонки на 1000 м на ОИ
Комментарии

Российский шорт-трекист Иван Посашков не прошёл квалификацию в четвертьфинальную стадию гонки дистанцией 1000 м.

Олимпиада 2026. Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. Квалификация
10 февраля 2026, вторник. 13:10 МСК
Окончено

Согласно правилам, два лучших спортсмена в каждом из восьми забегов проходят в следующий круг. Посашков выступил в седьмой группе и финишировал на последнем, четвёртом месте. Он показал результат 1.28,64. Помимо этого, россиянин получил дисквалификацию за толчок соперника.

Ранее квалификацию не прошла россиянка Алёна Крылова, которая также выступила в седьмой группе и финишировала последней в забеге, допустив падение.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
