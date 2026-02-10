Скидки
Энберт заявил, что невозможно предугадать, каким будет судейство Гуменника на ОИ

Энберт заявил, что невозможно предугадать, каким будет судейство Гуменника на ОИ
Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Александр Энберт предположил, как будут судить фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 в Италии.

— В первой версии короткой программы очень яркая и конкретная хореография, которая отсылает нас к фильму. Теперь нужно немного переделывать программу, как это отразится на второй оценке?
— Сложный вопрос. Во-первых, мы ещё не видели программу, трудно сказать, как получится в итоге: это будет «Парфюмер», но под другую музыку или постановка с такими же заходами, но уже не «Парфюмер». Поменяет Пётр костюм или нет. Много вопросов, и невозможно сейчас сказать, как это будет оценено судьями, потому что я не видел, какая получится в итоге программа. Но надеюсь, что получится лучше, чем было. Хотя программа «Парфюмер» у Петра очень хорошая, и была очень классная задумка с платком. И Гуменнику этот образ очень шёл, были очень тонкие отсылки к фильму. Может, будет ещё лучше, интереснее, глубже. А может будет другой костюм. И читаться будет уже совсем другая программа. Пока что ничего не могу сказать, потому что не видел программу, — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

