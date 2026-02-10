Энберт заявил, что невозможно предугадать, каким будет судейство Гуменника на ОИ

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Александр Энберт предположил, как будут судить фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 в Италии.

— В первой версии короткой программы очень яркая и конкретная хореография, которая отсылает нас к фильму. Теперь нужно немного переделывать программу, как это отразится на второй оценке?

— Сложный вопрос. Во-первых, мы ещё не видели программу, трудно сказать, как получится в итоге: это будет «Парфюмер», но под другую музыку или постановка с такими же заходами, но уже не «Парфюмер». Поменяет Пётр костюм или нет. Много вопросов, и невозможно сейчас сказать, как это будет оценено судьями, потому что я не видел, какая получится в итоге программа. Но надеюсь, что получится лучше, чем было. Хотя программа «Парфюмер» у Петра очень хорошая, и была очень классная задумка с платком. И Гуменнику этот образ очень шёл, были очень тонкие отсылки к фильму. Может, будет ещё лучше, интереснее, глубже. А может будет другой костюм. И читаться будет уже совсем другая программа. Пока что ничего не могу сказать, потому что не видел программу, — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.