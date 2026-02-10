Скидки
«Всегда хотел бы учиться». Донован Каррильо — о сотрудничестве с российскими тренерами

«Всегда хотел бы учиться». Донован Каррильо — о сотрудничестве с российскими тренерами
Комментарии

Мексиканский фигурист Донован Каррильо заявил, что в перспективе не исключает возможность сотрудничества с российскими тренерами, опыт работы с некоторыми из которых у него уже есть.

«Я работал со многими тренерами, включая россиян Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза, с Валерием Лесновым, который приехал в Мексику и помогал мне готовиться к первой моей Олимпиаде в Пекине. Россия — одна из ведущих стран в фигурном катании, и мы у неё тоже постоянно учимся.

Сейчас я рад тому, что работаю со своей командой, наслаждаюсь этим. Но я всегда открыт для того, чтобы учиться и попробовать что-то новое. Я знаю, что могу чему-то научиться у россиян, и всегда хотел бы учиться", — цитирует Каррильо ТАСС.

Каррильо выступит на Олимпиаде-2026 в Италии, в которой также примет участие россиянин Пётр Гуменник.

